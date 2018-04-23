168 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل للابتدائى والإعدادى بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى للمرحلة الابتدائية، والصفين الأول والثانى الإعدادى، والتى يؤديها فى فترتين داخل 472 مدرسة بإجمالى عدد 168202 طالب وطالبة.

كانت قد أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2017 / 2018.

وأوضح طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لـ "اليوم السابع"، أنه تم تجهيز 306 مدرسة، يؤدى بها ١٢٨٦٠٢ طالب بالمرحلة الإبتدائية امتحانات النقل، كما تم تجهيز 166 مدرسة يؤدى بها ٣٩٦٠٠ طالب بالصفين الأول والثانى الإعدادى امتحانات النقل، وأن ١٥٩٠٤ طالب يؤدون امتحانات نهاية مرحلة التعليم الأساسى (الصف الثالث الإعدادى) والتى ستبدأ السبت ٥ مايو المقبل فى ١٥١ مدرسة على مستوى المحافظة، فى حين أنه تم تجهيز 29 مدرسة، ليؤدى ١٠٧٥٠ طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات النقل، بدءاً من ٢ مايو المقبل، وفى نفس التوقيت يؤدى ١٩٨٥٦ طالب بالتعليم الفنى امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأضاف طه بخيت وكيل تعليم الأقصر، أن أعمال التصحيح للصف السادس الأبتدائى ستتم بتكليف معلمى ذات المدرسة، وذلك تيسيرا على المعلمين وطبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم.