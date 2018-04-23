وكيل صحة الشرقية الجديد يكلف "الصيدلة" بإعداد تقرير عن توافر الأنسولين







الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية الجديد، إدارة الصيدلة بإعداد تقرير مفصل عن توافر الأنسولين فى كافة المنافذ الطبية والمستشفيات والأدوية الضرورية الأخرى، ولجان أخرى من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية لحصر المتكدسات والرواكد المتراكمة داخل ديوان المديرية.

وقال وكيل وزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إنه وصل اليوم لمقر ديوان المديرية، للاستلام مهام عمله، لاحظ وجود رواكد ومتكدسات طبية وأوراق حفظ، متراكمة، مضيفا أنه اجتمع مع مديرى إدارات الصيدلة والمستشفيات، ووكيل المديرية، للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية وحالة العمل المنشآت الطبية المختلفة.

ومن المقرر غدا الثلاثاء، استكمال باقى الاجتماعات مع قيادات المديرية لمناقشة اهم الملفات التى تخص المستشفيات والعمل.