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وصول و سفر 3624 راكب و معتمر و تداول 456 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

الإثنين، 23 أبريل 2018 09:37 ص
وصول و سفر 3624 راكب و معتمر و تداول 456 شاحنة بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية


جنوب سيناء فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى مسرة ، الحرية 2 ، نما اكسبريس وعلى متنهم 386 ركب و 160 شاحنة و 14 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة محبة و على متنها 1000 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى.

على جانب أخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 852 راكب منهم 190 معتمر و تداول 136 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة ايلة و على متنها 118 راكب و 3 تريلا و 3 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى ايلة، سينا ، بريدج و على متنهم 464 راكب منهم 190 معتمر و 4 باص عمرة و 35 براد و 15 تريلا و 44 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة، بريدج و على متنهم 270 راكب و 60 براد و 23 تريلا و 2 باص جيت.

 

 


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