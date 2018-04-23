وصول و سفر 3624 راكب و معتمر و تداول 456 شاحنة بموانىء البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى مسرة ، الحرية 2 ، نما اكسبريس وعلى متنهم 386 ركب و 160 شاحنة و 14 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة محبة و على متنها 1000 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى.

على جانب أخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 852 راكب منهم 190 معتمر و تداول 136 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة ايلة و على متنها 118 راكب و 3 تريلا و 3 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى ايلة، سينا ، بريدج و على متنهم 464 راكب منهم 190 معتمر و 4 باص عمرة و 35 براد و 15 تريلا و 44 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة، بريدج و على متنهم 270 راكب و 60 براد و 23 تريلا و 2 باص جيت.