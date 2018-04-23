وزير الخارجية اليمنى يدعو الصليب الأحمر الاستمرار فى أنشطته بمحافظة تعز

وزير الخارجية اليمنى يدعو الصليب الأحمر الاستمرار فى أنشطته بمحافظة تعزالإثنين، 23 أبريل 2018 02:20 ص
دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى بعثة الصليب الأحمر فى اليمن إلى الاستمرار فى نشاطها بمحافظة تعز بشكل خاص واليمن بشكل عام.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفى أجراه المخلافى مع رئيس بعثة الصليب الأحمر فى اليمن فرانسوا مورايون ، وذلك عقب عملية الاغتيال التى أودت بحياة مسئول برنامج الاحتجاز فى مكتب المنظمة باليمن حنا لحود برصاص مسلحين مجهولين فى مدينة تعز يوم السبت.
وشدد المخلافى على ألا تؤثر الجريمة البشعة والمدانة على الرسالة النبيلة التى يقوم بها الصليب الأحمر الدولى فى تعز خصوصًا وفِى اليمن عمومًا ، كما يسعى لذلك مرتكبو الجريمة ومن يقف وراءهم.
وأكد وزير الخارجية اليمنى أن الحكومة اليمنية ممثلة بالسلطة المحلية وأجهزة الأمن بمحافظة تعز ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ، مثنيا على أنشطة الصليب الأحمر الدولى المتميزة فى مدينة تعز رغم الصعوبات والمخاطر.
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