وزير الخارجية اليمنى يدعو الصليب الأحمر الاستمرار فى أنشطته بمحافظة تعز







(أ ش أ)

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى بعثة الصليب الأحمر ‏فى اليمن إلى الاستمرار فى نشاطها بمحافظة تعز بشكل خاص واليمن بشكل عام.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفى أجراه المخلافى مع رئيس بعثة الصليب الأحمر ‏فى اليمن فرانسوا مورايون ، وذلك عقب ‏عملية الاغتيال التى أودت بحياة مسئول برنامج الاحتجاز فى مكتب المنظمة باليمن حنا ‏لحود برصاص مسلحين مجهولين فى مدينة تعز يوم السبت.‏

وشدد المخلافى على ألا تؤثر الجريمة البشعة والمدانة ‏على الرسالة النبيلة التى يقوم بها الصليب الأحمر الدولى فى تعز خصوصًا وفِى اليمن ‏عمومًا ، كما يسعى لذلك مرتكبو الجريمة ومن يقف وراءهم. ‏

وأكد وزير الخارجية اليمنى أن الحكومة اليمنية ممثلة بالسلطة المحلية وأجهزة الأمن ‏بمحافظة تعز ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة ومعاقبة ‏مرتكبيها ، مثنيا على أنشطة الصليب الأحمر الدولى المتميزة فى مدينة تعز رغم الصعوبات ‏والمخاطر.‏