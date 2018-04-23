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وزير الخارجية اليمنى يدعو الصليب الأحمر الاستمرار فى أنشطته بمحافظة تعز

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:20 ص
وزير الخارجية اليمنى يدعو الصليب الأحمر الاستمرار فى أنشطته بمحافظة تعز وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافي


(أ ش أ)
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دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى بعثة الصليب الأحمر ‏فى اليمن إلى الاستمرار فى نشاطها بمحافظة تعز بشكل خاص واليمن بشكل عام.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الدعوة جاءت خلال اتصال هاتفى أجراه المخلافى مع رئيس بعثة الصليب الأحمر ‏فى اليمن فرانسوا مورايون ، وذلك عقب ‏عملية الاغتيال التى أودت بحياة مسئول برنامج الاحتجاز فى مكتب المنظمة باليمن حنا ‏لحود برصاص مسلحين مجهولين فى مدينة تعز يوم السبت.‏

وشدد المخلافى على ألا تؤثر الجريمة البشعة والمدانة ‏على الرسالة النبيلة التى يقوم بها الصليب الأحمر الدولى فى تعز خصوصًا وفِى اليمن ‏عمومًا ، كما يسعى لذلك مرتكبو الجريمة ومن يقف وراءهم. ‏

وأكد وزير الخارجية اليمنى أن الحكومة اليمنية ممثلة بالسلطة المحلية وأجهزة الأمن ‏بمحافظة تعز ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة ومعاقبة ‏مرتكبيها ، مثنيا على أنشطة الصليب الأحمر الدولى المتميزة فى مدينة تعز رغم الصعوبات ‏والمخاطر.‏

 


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