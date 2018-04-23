وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الجابونى سبل تعزيز التعاون

وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الجابونى سبل تعزيز التعاونالإثنين، 23 أبريل 2018 09:43 م
وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير
إضافة تعليق
بحث وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير مع وزير خارجية الجابون نويل نيلسون ميسون، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يدعم العلاقات الثنائية بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره من الجانب السعودى كل من وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية عبد الله الماضى .
إضافة تعليق
محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر
دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة