وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الجابونى سبل تعزيز التعاون

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بحث وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير مع وزير خارجية الجابون نويل نيلسون ميسون، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يدعم العلاقات الثنائية بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره من الجانب السعودى كل من وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية عبد الله الماضى .