وزير التعليم العالى ينهى زيارته لجامعة المنصورة بتفقد مركز الكلى

وزير التعليم العالى ينهى زيارته لجامعة المنصورة بتفقد مركز الكلىالإثنين، 23 أبريل 2018 07:14 م
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال الزيارة
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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى يرافقه الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة مركز الدكتور محمد غنيم لجراحة الكلى والمسالك البولية، وذلك فى إطار زيارته اليوم لجامعة المنصورة.
واستمع الوزير لشرح من الدكتور باسم صلاح حول نشاط المركز وإمكانياته الطبية، والذى أشار إلى أن تأسيس المركز يعود إلى عام 1977، حيث عالج المركز منذ عام 1983 ما يقرب من 218190 حالة مرضية.
وأضاف أنه تم منذ إنشاء المركز زراعة كلى لأكثر من 2776 حالة مرضية، وعلاج 12521 حالة أورام بالمثانة، وإجراء أكثر من 78349 عملية منظار، و29437 عملية تفتيت حصوات على الكلى.
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