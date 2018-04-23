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ورشة عمل الجديد فى نظام بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادى

الإثنين، 23 أبريل 2018 04:02 م
ورشة عمل الجديد فى نظام بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادى رئيس جامعة جنوب الوادى بورشة الجديد فى نظام بكالوريوس الطب والجراحة " نظام الخمس سنوات


قنا - هند المغربى
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نظمت كلية الطب بجامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، ورشة عمل تحت عنوان " الجديد فى نظام بكالوريوس الطب والجراحة " نظام الخمس سنوات، حاضر فيها لواء طبيب أحمد حسن التاودى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال الورشة، إن اللائحة الجديدة لكلية الطب، سوف تفيد الطلاب، خاصة وإن المجتمع فى تطور مستمر والعلم يتقدم بخطى كبيرة، ومجال الطب شهد فى الفترة الأخيرة تقدم هائل على مستوى العالم، وإن هذا التغير يأتى لصالح المرضى الذين يحتاجون كل جديد فى الطب، وأيضا الرعاية المستمرة، وأكد رئيس الجامعة إن المستشفيات الجامعية بالجامعة تؤدى دوراً كبيراً فى خدمة أهالينا بصعيد مصر، وإن هناك العديد من المستشفيات المتخصصة بجامعة جنوب الوادى، سوف يتم افتتاحها قريباً مثل مستشفى الطوارئ ومستشفى المرأة ومستشفى الطفل. 

وناقش لواء طبيب أحمد حسن التاودى، خلال الورشة لائحة بكالوريوس الطب نظام الخمس سنوات الجديدة، المزعم تطبيقها العام القادم، وقام بشرح أهمية نظام التعليم الطبى الجديد وطرق التدريس الحديثة فى هذا النظام، لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب، وأشاد بالإمكانيات المتميزة التى شاهدها أثناء تفقده المستشفيات الجامعية بالجامعة، والامكانيات الطبية العالية بالعيادات الخارجية، وفصول التدريس التى تساهم بشكل كبير فى نجاح نظام الخمس سنوات الجديدة.

وأشار الدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب، إن هذه الورشة تأتى فى إطار المناقشات والمقترحات للائحة الجديدة لبكالوريوس الطب والجراحة نظام الخمس سنوات، حيث تعقد الكلية العديد من ورش العمل لشرح هذه اللائحة .

حضر ورشة العمل الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة حسين مدير عام المستشفيات الجامعية، ومديرى المستشفيات ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

 

 

ورشة عمل الجديد فى الطب بجامعة جنوب الوادى (1)
كلمة رئيس جامعة جنوب الوادى بورشة عمل الجديد فى الطب 

 

ورشة عمل الجديد فى الطب بجامعة جنوب الوادى (2)
المشاركين بورشة عمل الجديد فى الطب بجامعة جنوب الوادى 

 

ورشة عمل الجديد فى الطب بجامعة جنوب الوادى (3)
جانب من الحضور بورشة عمل الجديد فى الطب بجامعة جنوب الوادى

 

ورشة عمل الجديد فى الطب بجامعة جنوب الوادى (4)
الحضور بورشة عمل الجديد فى الطب بجامعة جنوب الوادى

 

 


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