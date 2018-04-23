ننشر حصاد مديرية التربية والتعليم بدمياط خلال العام الدراسى الحالى







دمياط-معتز الشربينى

شهد العام الدراسى 2017/2018 عدة إنجازات فى القطاع التعليمى بمحافظة دمياط، وذلك فى ظل قيادة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وتوجيهاته المستمرة بضرورة تشجيع ورعاية الموهوبين، وأصحاب الابتكارات المتميزة، والعمل على تنمية مهاراتهم لخلق جيل جديد مبتكر يستطيع بناء مصر الحديثة، وبإشراف السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، وخالد خلف وكيل مديرية التعليم بدمياط.

وحصلت المحافظة على مراكز متقدمة فى العديد من المسابقات خلال هذا العام، أهمها حصول دمياط على المركز الأول فى المسابقة الوطنية للفيزياء والرياضيات ، و كذلك المركز الأول عالميا ورفع علم مصر فى المنتدى العالمى (E2) مايكروسوفت شركاء فى التعليم سنغافورة، و كذلك فوز طالبان من أبناء المحافظة على المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والمركز الثانى فى مسابقة البيئة والسكان.

وحصلت مدرسة دمياط الثانوية العسكرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة عرض حركات السلاح الصامت، وحصول 27 طالب بمراحل متعددة فى مختلف المسابقات الخاصة بالألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية، وأيضا حصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى اللغة الألمانية ، وعلى المركزين الأول والثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى ، وعلى المركز الأول فى مسابقة المكتبات والإبداع الفنى ، وكذلك حصول دمياط على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة المرشدات وبراعم الزهراء والتى نظمتها الإدارة العامة للكشافة بوزارة التربية والتعليم.

وعلى مستوى التعليم الفنى حصلت دمياط على المركز الأول على مستوى قطاع الإسماعيلية فى مسابقة أوائل الطلبة "التعليم التجارى" وجارى إجراء التصفيات على مستوى الجمهورية ، وأيضا على المركز الأول فى كأس التميز وأوائل الطلبة على مستوى الجمهورية فى التعليم الفندقى.

ومن الإنجازات التى حققتها مديرية التربية والتعليم أيضا هذا العام دخول الطاقة الشمسية لمدرسة الزرقا المتميزة ، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وجارى التنسيق لتعميم المشروع على جميع مدارس المحافظة وكذلك إتمام أعمال الصيانة الشاملة ، و البسيطة لعدد ٤٨ مدرسة على مستوى المحافظة حيث وصل اجمالى عدد المدارس التي يتم إنشائها وصيانتها و إدراجها بخطة الإنشاء لعام 2017/2018 عدد92 مدرسة كما أنه يوجد ما يقرب من 200 قطعة أرض تم التبرع بها و اتخاذ إجراءات تخصيصها لإنشاء مدارس ومشاركتها فى برنامج محو أمية أولياء الأمور الغير متعلمين وذلك تنفيذا لمبادرة محافظ دمياط للقضاء على الأمية " دمياط بلا أمية 2020".

وتسعى المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالعمل دائما على دفع العملية التعليمية إلى الإمام وتشجيع ورعاية الموهوبين من أبنائهم من الطلبة والطالبات لتصبح محافظة دمياط فى الصدارة في الأعوام القادمة.