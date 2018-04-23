ميليشيا الحوثى تختار مهدى المشاط رئيسا للمجلس السياسى خلفا لصالح الصماد

ميليشيا الحوثى تختار مهدى المشاط رئيسا للمجلس السياسى خلفا لصالح الصمادالإثنين، 23 أبريل 2018 06:11 م
صالح الصماد
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أعلنت ميليشيا الحوثى اختيار مهدى محمد حسين المشاط رئيسا لما يعرف بـ"المجلس السياسى الأعلى" خلفا لصالح الصماد.
وأكدت ميليشيا الحوثى، فى بيان لها الإثنين، مقتل الصماد فى غارة للتحالف العربى فى محافظة الحديدة يوم 19 أبريل الجارى، موضحة أنه سيتم تحديد موعد ومكان جنازة الصماد، معلنة الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام لمدة أربعين يوما.
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