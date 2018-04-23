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مقتل 8 من مليشيات الحوثى وإصابة 12 آخرين فى مواجهات غرب تعز

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:42 م
مقتل 8 من مليشيات الحوثى وإصابة 12 آخرين فى مواجهات غرب تعز الحوثيين ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
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لقى 8 من مليشيا الحوثى الانقلابية مصرعهم، وأصيب 12 آخرين فى مواجهات اليوم الاثنين، مع الجيش الوطنى اليمنى غرب تعز.

وقال مصدر عسكرى بالجيش الوطنى لوكالة الأنباء اليمنية أن المواجهات فى جبهة مقبنة غرب تعز، أسفرت عن السيطرة على الردمة وتبة الشاهد ومقتل وإصابة 20 من المليشيا، عقب هجوم نفذته المليشيات الحوثية على تبة الخزان إلا أنها تكبدت خسائر فادحة.

 


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