video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية : توريد 27 ألف طن قمح للشون والصوامع من المزارعين

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:15 م
محافظ الغربية : توريد 27 ألف طن قمح للشون والصوامع من المزارعين اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،أن ماتم توريده اليوم من محصول القمح 27 ألف و3 طن و375 كيلو، مشير إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 134 ألف و963 فدان والمستهدف توريده من محصول القمح حوالي 135 ألف طن.

والجدير بالذكر،أن محافظ الغربية قام بتشكيل غرفة عمليات برئاسة المحافظ لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا لتلقى الشكاوى وازالتها فورا وكذا تذليل اى عقبات تعوق عملية التوريد .

كما أصدر المحافظ أيضا توجيهاته بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية للمرور والمتابعة على الصوامع والشون والهناجر للتأكد من طريقه تخزين محصول القمح وعمل الاحتياطات اللازمة لعدم اهدار او إتلاف المحصول أو الضرر به،وكذا التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها المنوط به على الوجه الأكمل.

وأصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة لجميع الصوامع والشون والهناجر ، بضرورة تسهيل التوريد على المزارعين وتوريد القمح لأقرب شون لتخفيف العبء على المزارعين ، وكذا أعضاء اللجنة المشكلة بالقيام بكامل أعمالها بالمتابعة والمرور اليومي لحين الانتهاء من مدة التوريد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: توريد 11 ألف طن من القمح للشون والصوامع بالمحافظة

محافظ السويس يتفقد موسم حصاد القمح بقرية شندوة بحى الجناين

الغربية

اخبار الغربيه

القمح

توريد القمح

اخبار مصر

اخبار اللمحافظات




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة