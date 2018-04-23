محافظ الغربية : توريد 27 ألف طن قمح للشون والصوامع من المزارعين







الغربية - محمد طارق

صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،أن ماتم توريده اليوم من محصول القمح 27 ألف و3 طن و375 كيلو، مشير إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 134 ألف و963 فدان والمستهدف توريده من محصول القمح حوالي 135 ألف طن.

والجدير بالذكر،أن محافظ الغربية قام بتشكيل غرفة عمليات برئاسة المحافظ لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا لتلقى الشكاوى وازالتها فورا وكذا تذليل اى عقبات تعوق عملية التوريد .

كما أصدر المحافظ أيضا توجيهاته بتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية للمرور والمتابعة على الصوامع والشون والهناجر للتأكد من طريقه تخزين محصول القمح وعمل الاحتياطات اللازمة لعدم اهدار او إتلاف المحصول أو الضرر به،وكذا التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها المنوط به على الوجه الأكمل.

وأصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة لجميع الصوامع والشون والهناجر ، بضرورة تسهيل التوريد على المزارعين وتوريد القمح لأقرب شون لتخفيف العبء على المزارعين ، وكذا أعضاء اللجنة المشكلة بالقيام بكامل أعمالها بالمتابعة والمرور اليومي لحين الانتهاء من مدة التوريد.