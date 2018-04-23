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محافظ الإسكندرية يشيد بدور وزارة الشباب و دعمها للرياضة والرياضيين بالمحافظة

الإثنين، 23 أبريل 2018 11:59 م
محافظ الإسكندرية يشيد بدور وزارة الشباب و دعمها للرياضة والرياضيين بالمحافظة محافظ الإسكندرية


الإسكندرية جاكلين منير
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شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مساء اليوم فى احتفالية اللقاء الختامى للعروض الرياضية للكليات المتخصصة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة ٢١ كلية تربية رياضية و٦٥٠ مشارك ومشاركة على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور محمد رضا عرابى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية واللواء محمد نور سالم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور صبحى حسنين النائب الأول لرئيس الاتحاد الرياضى للجامعات.

وخلال الاحتفالية تم عرض العديد من الاستعراضات الرياضية والوطنية من الطلبة والطالبات المشاركين، وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الحدث الهام وإقامته على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط والذى يدل على مكانتها المرموقة وسط محافظات مصر، مؤكدا على أن شباب مصر ومهارتهم فى العروض المقدمة هو ثمرة ونتيجة الجهود المبذولة فى تطوير الرياضة والرياضيين بمصر، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة ودعمها للرياضة والأندية ومراكز الشباب بالثغر.

وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية بها العديد من الأندية الرياضية المصرية العريقة، مؤكدا أنها تقدم كامل الدعم للرياضة وبها العديد من الرياضيين الحاصلين على البطولات الدولية والعالمية فى الرياضات المختلفة.


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