محافظ الإسكندرية: غرامة 2000 جنيه لمن يذبح خارج المجازر رادعة للمخالفين

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية،على متابعة المرور على المناطق النائية وشديدة الخطورة ، مؤكدا بأنه يحظر على محلات بيع وعرض اللحوم الذبح خارج المجازر الحكومية.

وأشار فى بيان صادر اليوم الى أنه في حالة المخالفة يحصل الموظف المختص بالحي غرامة فورية تقدر بـ2000 جنيه وغلق لمدة شهر بلجنة من الطب البيطري والحي المختص وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وغلق المحل لمدة ٦ اشهر.

كما يحظر على المواطنين الذبح خارج المجازر الشرعية المعتدة وفي حالة المخالفة تحصل غرامة فورية 1000 جنيه للعجول و 5000 جنة للاغنام.

و قامت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بوضع خطة الاستعداد لشهررمضان حيث تم عمل نوباتجيات للأطباء والعاملين بالمجازر لضمان حسن سير العمل والتحقق من شكاوى المواطنين وازالتها في الحال، كما تم إمداد المجازر بالاحبار المستخدمة في ختم اللحوم ولمواجهة الزيارة في إعداد المذبوحات.

وبالاشتراك بين مديرية الطب البيطري ومديرية التموين ومباحث التموين والاحياء والشئون الصحية والأمن الصناعي تم شن حملة كل اسبوع في كل احياء المحافظة المختلفة ، والقيام بحملات للتفتيش على الأسواق والمحلات وأماكن بيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك و المنتجات، كما يتم التفتيش على مجازر اللحوم و مجازر الدواجن لتقديم لحوم ودواجن صالحة للاستهلاك الادمي وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى الصعيد ذاته، تقوم مديرية الطب البيطري بالتعاون مع التموين بالتفتيش على مصانع تصنيع اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك بانحاء المحافظة.

كما يتم التفتيش على موائد الرحمن لضمان وصول غذاء صحي أمن للصائمين، وجاري الاشتراك مع حي العامرية اول و ثاني وبرج العرب في حملات لمنع الذبح خارج المجازر والغلق الفوري وغرامة 2000 جنيه لمن يذبح خارج المجازر ليكون لها تأثير رادع على المخالفين.