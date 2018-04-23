محافظة السويس تستعد لإقامه معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين







السويس - سيد نون

كلف اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، مديرية التموين والغرفة التجارية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومشروع الأسواق، لتحديد الأماكن لإقامة معارض أهلا رمضان، لتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات والأسماك بأسعار مخفضة، بأرض المعارض بحى السويس، وإختيار أماكن آخرى بالأحياء وافتتاحها قبل بداية شهر رمضان المعظم، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.

وأشار المحافظ خلال اجتماع بمقر الغرفة التجارية، إلى أهمية توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك بالمجمعات الاستهلاكية، والتنسيق مع القوات المسلحة لعرض السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ أمان، ومنافذ بدر، بأسعار أقل عن السوق المحلى .

وأكد حامد، على تشكيل لجنة لتنشيط حركة البيع والشراء بسوق المثلث، واقتراح لأقامه سوق على أرض موقف الأتوبيس القديم، واختيار موقع لأقامه سوق بحى الجناين وكيفية الاستفادة من سوق السمك بمدينة المستقبل وذلك قبل بدء شهر رمضان المعظم.

وأكد محافظ السويس، على الشركة القابضة للسلع الغذائية، توفير مواد غذائية بأسعار مخفضة، والتأكيد على شركة مطاحن شرق الدلتا، بفتح منافذ بيع للدقيق والمكرونة بأسعار تناسب الجميع .

وأكد حامد، على أهمية التعاون مع التجار فى عرض السلع بأسعار مخفضة، ومواجهة التجار المستغلين، مشددا على مباحث التموين ومديرية التموين والطب البيطرى والصحة بالتفتيش ومراقبة السلع الغذائية واللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، والتأكد من توافرها والالتزام بالأسعار المخفضة التى سيتم تحديدها ومراقبتها، مؤكداً على عرض السلع بجميع الأسواق والمحلات والمنافذ قبل بدء شهر رمضان المعظم، والالتزام بتنفيذها، محذراً بمحاسبة من يخالف هذه التعليمات وسيعرض نفسه للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكلف محافظ السويس، كل من التموين والغرفة التجارية بأعداد جائزة لأفضل تاجر قام بتخفيض أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، تقديراً لما قدمه للمواطنين، وعمل مسابقات وتوزيع لعب الأطفال وهدايا للمترددين على المعارض، وعمل قطاعات للسلع واللحوم والفراخ داخل المعرض، مؤكداً على أهمية جودة المنتجات والسلع بأسعار مخفضة وبعروض تنافسية من أجل خدمة شعب السويس، وتوفير احتياجاتهم خلال شهر رمضان، وعيد الفطر، بمشاركة التعليم الفنى، والأسر المنتجة، والتضامن الاجتماعى، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

وقدم حامد، الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية على نجاح معرض "أهلاً رمضان" العام الماضى، مطالباً بأهمية تنظيم المعرض وزيادة مساحته وتنوع المعروض من السلع هذا العام، لسد احتياجات أبناء السويس، ومناشداً مشاركة جميع الشركات الغذائية فى المعرض، وكبار التجار فى جميع المجالات.

وطلب المحافظ، من القيادات التنفيذية والتضامن الاجتماعى، الأعداد لعمل زفاف جماعى لأبناء السويس، وذلك خلال عيد الفطر المبارك، وتقديم الهدايا واحتياجات العرائس من خلال الشركات والتجار المخلصين.