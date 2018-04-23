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الإثنين، 23 أبريل 2018 04:37 م
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لجنة استرداد أراضى الدولة ترفض اقتراحا بمد فترة تلقى طلبات التقنين

الإثنين، 23 أبريل 2018 04:18 م
لجنة استرداد أراضى الدولة ترفض اقتراحا بمد فترة تلقى طلبات التقنين المهندس إبراهيم محلب


(أ ش أ)
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أكدت مصادر أن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رفضت اقتراحا بمد فترة تلقى طلبات تقنين أراضى وضع اليد فترة أخرى بعد 14 يونيو القادم.

وقالت المصادر، إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء منحت فرصة كافية لستة أشهر ولا يوجد مبرر لأى مدة إضافية، ولذلك كل من لم يتقدم بطلب التقنين خلال الفترة المحددة سيكون قد تنازل عن حقه فى التقنين أو أثبت عدم جديته فى سداد حق الدولة.

وأضافت المصادر أنه بانتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات التقنين ستبدأ قوات إنفاذ القانون فى إجراءات استرداد الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين تنفيذا للقانون .

 


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لجنه استرداد اراضى الدوله

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اراضى وضع اليد

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