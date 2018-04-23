لجنة استرداد أراضى الدولة ترفض اقتراحا بمد فترة تلقى طلبات التقنين

لجنة استرداد أراضى الدولة ترفض اقتراحا بمد فترة تلقى طلبات التقنينالإثنين، 23 أبريل 2018 04:18 م
المهندس إبراهيم محلب
إضافة تعليق
أكدت مصادر أن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رفضت اقتراحا بمد فترة تلقى طلبات تقنين أراضى وضع اليد فترة أخرى بعد 14 يونيو القادم.
وقالت المصادر، إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء منحت فرصة كافية لستة أشهر ولا يوجد مبرر لأى مدة إضافية، ولذلك كل من لم يتقدم بطلب التقنين خلال الفترة المحددة سيكون قد تنازل عن حقه فى التقنين أو أثبت عدم جديته فى سداد حق الدولة.
وأضافت المصادر أنه بانتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات التقنين ستبدأ قوات إنفاذ القانون فى إجراءات استرداد الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين تنفيذا للقانون .
إضافة تعليق
محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر
دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة