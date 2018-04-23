كيف حلت الأقصر أزمة كثافة الطلبة بالفصول والفترة المسائية.. بالأرقام







الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت محافظة الأقصر فى خطة كبرى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، لمواجهة أزمة تكدس الطلاب فى المدارس بالمدن المختلفة، حيث تم العمل على إنشاء مدارس جديدة واستحداث أفكار مختلفة لحل تلك الأزمات بجانب إنهاء الفترة المسائية بالمدارس.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع"، كيف بدأت الأقصر فى العمل بحل أزمة كثافة الطلبة بالفصول والفترة المسائية بالعام المقبل:-

محافظ الأقصر محمد بدر أكد أن الأهم فى المدارس الجديدة التى تدخل الخدمة هو القضاء على الفترة المسائية.

تم تخصيص مبنى مديرية الإسكان بالعوامية إلى مديرية التربية والتعليم بالأقصر ليتم نقل العاملين بمديرية التربية والتعليم والذين كانوا يقومون بعملهم من مدرسة الأقصر الإعدادية المهنية وأحد المبانى الكائنة بالكرنك.

العاملون بالمديرية تم نقلهم إلى المبنى الجديد لمديرية الإسكان بالعوامية ليكون كيان واحد يجمع جميع العاملين بديوان المديرية.

بعد قرار المديرية سيتم عودة مدرستى الكرنك الإعدادية وطيبة الإعدادية لتعملا فترة صباحية بعد أن كانت تعمل بنظام الفترتين بالعام الجديد.

محمد بدر أكد أن المدارس التى يوجد بها تكدس هى مدارس معينة حيث إن التوزيع السكانى يزيد من كثافتها فى المدن على وجه الخصوص، ولكن المدارس التى على أطراف المدينة لا يوجد بها كثافات.

المحافظ أكد على العمل على توزيع الطلبة بالمدارس المختلفة كنظام تنسيق لكى يتم إنهاء التكدس تماماً حيث يوجد مدارس بها 60 و70 طالبا وأخرى يوجد بها 30 و40 طالبا.

محافظ الأقصر محمد أمر باستغلال الجناح المخصص لمبنى المحليات بمدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية بمركز إسنا جنوب الأقصر، لإنشاء مبنى حديث بسعة 15 فصلاً دراسياً لاستيعاب الكثافة الطلابية.

أعلن المهندس أحمد النوبى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، عن دخول 16 مدرسة جديدة للخدمة بقرى ومدن المحافظة والعمل مع بداية العام الدراسى المقبل وذلك بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتطوير والتجديد، لتضيف 230 فصلاً دراسياً جديداً.

الأبنية التعليمية أكدت على إقامة مدارس جديدة بالمناطق التى تعانى من الكثافة الطلابية والأكثر احتياجاً للارتقاء بالمنظومة التعليمية بها وتقديم كافة التسهيلات التى من شأنها تحسين الخدمة التعليمية.

الهيئة تعمل على إزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب.

المدارس الجديدة بالأقصر ضمت 5 مدارس جديدة الإنشاء، و5 مدارس إنشاء كلى، و1 مدرسة إنشاء جزئى، وتوسعات بعدد 5 مدارس.

المدارس التى تم الانتهاء منها وتسليمها هى مدارس (عمر بن الخطاب الابتدائية بإسنا بسعة 16 فصلاً، والرزيقات بحرى الابتدائية بأرمنت بسعة 8 فصول، وناصر الابتدائية بإسنا بسعة 8 فصول، والأقصر بسعة 32 فصلاً، والرزيقات قبلى للتعليم الأساسى بأرمنت بسعة 11 فصلاً)

يوجد 10 مدارس جارى العمل بها وهى (مدارس السادات للتعليم الأساسى بالمراعزة بأرمنت بسعة 11 فصلاً، والمريس للتعليم الأساسى بأرمنت بسعة 11 فصلاً، والشيخ صالح رضوان بالبياضية بسعة 16 فصلاً، ومعاذ بن جبل للتعليم الأساسى بالبياضية بسعة 6 فصول، وعمار بن ياسر بالبياضية بسعة 8 فصول، وصلاح الدين الابتدائية بالمعلا بإسنا بسعة 10 فصول، وتوماس وعافية 3 بإسنا بسعة 11 فصلاً، والشهيد عبد المنعم رياض بإسنا بسعة 12 فصلاً، والحميدات شرق بإسنا بسعة 11 فصلاً، والعوامية الرسمية للغات بالأقصر بسعة 22 فصلاً)

مدرسة الأقصر الاعدادية للبنين بمنطقة شرق السكة الحديد ستدخل الخدمة فى النصف الثانى من العام الدراسى القادم، على مساحة 4 الآف متر وبها 27 فصلا بطاقة استيعابية 550 طالب بنيت بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه.

مدرسة رواج الابتدائية ستدخل الخدمة العام المقبل والتى ستخدم منطقة سكنية محرومة حيث بلغت التكلفة الإجمالية لإنشائها 5 ونصف مليون جنيه.

تم إنشاء 44 فصلا دراسيا فى أعمال التوسعات بالجناح المنشأ حديثاً بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسى بتكلفة 3 ملايين جنيه.