كلية الحاسبات والمعلومات بالمنيا تنظم مسابقة البرمجة “ACM Sa3edy”

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا مسابقة البرمجة “ACM Sa3edy”علي مستوي الجمهورية والتي أطلق بدء فعالياتها الدكتور جمال الدين الدين علي ابو المجد رئيس جامعة المنيا والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بمشاركة 7 جامعات هي المنيا وبني سويف وأسيوط وبنها وعين شمس وجنوب الوادي والفيوم.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد بأن مسابقات فريق ACM ساهمت في تحسين مسار طلبة الحاسبات والمعلومات ورفع كفائتهم في حل المشكلات البرمجية والتي يعتبر عامل هام لتميز خريج كلية الحاسبات، وتوفير فرصة عمل متميزة له في سوق العمل.

وأشار الدكتور عبد المجيد أمين بأن مسابقة ACM صعيدي عبارة عن 12 مسئلة برمجية، ويسمح للمتسابقين بالحل باستخدام واحدة من اللغات البرمجية وهي الـ C و C++ و Java ويتم تقسيم الطلاب من الجامعات المختلفة إلي فرق طلابية كل فرقة تشتمل علي 3 طلاب وتستمر فعاليات المسابقة 5 ساعات بعدها يتم التحكيم وإعلان أسماء الفائزين.