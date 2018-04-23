video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. شكاوى من استحمام الماشية فى ترعة الإسماعيلية

الإثنين، 23 أبريل 2018 06:17 م
فيديو.. شكاوى من استحمام الماشية فى ترعة الإسماعيلية ترعة الإسماعيلية


السويس- سيد نون
إضافة تعليق

ضرب التلوث ترعة مياه الشرب بالسويس المصدر الرئيسى والوحيد لمياه الشرب بالمحافظة، بسبب استخدام بعض الأشخاص الترعة فى استحمام الماشية.

وقالت مصطفى إسماعيل، تاجر بالسويس، نشاهد يوميا أشخاصا ينزلون الماشية الترعة من أجل الاستحمام. 

ويؤكد محمد السيد، أحد سكان حى الجناين بالسويس، أن الأمر الغريب أن عددا كبيرا من مسئولى حى الجناين والمياه يمرون يوميا أمام ترعة الإسماعيلية ويرون التلوث البيئى أمامهم ولكن للأسف لا يتحرك أحد.

من جانبه قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه يتابع أعمال التطهير بالترعة فى السويس الخاصة بمياه الشرب وتوجد فرق تعمل حاليا لتطهيرها.

وشدد المحافظ، أنه يتم تنقية مياه الشرب بالمحافظة وأن المياه بالمحافظة سليمة تماما وصالحة للشرب وليست ملوثة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تطوير الموقف الإقليمى لسيارات الأجرة بالسويس

اخبار السويس

ترعة السويس

مياه الشرب

محافظة السويس




لا تفوتك
الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة