فيديو.. شكاوى من استحمام الماشية فى ترعة الإسماعيلية

فيديو.. شكاوى من استحمام الماشية فى ترعة الإسماعيليةالإثنين، 23 أبريل 2018 06:17 م
ترعة الإسماعيلية
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ضرب التلوث ترعة مياه الشرب بالسويس المصدر الرئيسى والوحيد لمياه الشرب بالمحافظة، بسبب استخدام بعض الأشخاص الترعة فى استحمام الماشية.
وقالت مصطفى إسماعيل، تاجر بالسويس، نشاهد يوميا أشخاصا ينزلون الماشية الترعة من أجل الاستحمام.
ويؤكد محمد السيد، أحد سكان حى الجناين بالسويس، أن الأمر الغريب أن عددا كبيرا من مسئولى حى الجناين والمياه يمرون يوميا أمام ترعة الإسماعيلية ويرون التلوث البيئى أمامهم ولكن للأسف لا يتحرك أحد.
من جانبه قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه يتابع أعمال التطهير بالترعة فى السويس الخاصة بمياه الشرب وتوجد فرق تعمل حاليا لتطهيرها.
وشدد المحافظ، أنه يتم تنقية مياه الشرب بالمحافظة وأن المياه بالمحافظة سليمة تماما وصالحة للشرب وليست ملوثة.
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