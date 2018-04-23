غداً.. إنطلاق وقائع اليوم العلمى الأول لوحدتى الأورام بكلية طب أسيوط







أسيوط - محمود عجمى

أعلن الدكتور هشام مختار حمودة، مدير مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعى بأسيوط ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب،انطلاق وقائع اليوم العلمى الاول لوحدتى الأورام بمستشفى جراحة المسالك البولية، ومستشفى صحة المرأة والمقرر عقده غداً الثلاثاء.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور علاء الدين عبدالحميد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتور ضياء عبدالحميد رئيس وحدة أورام المسالك البولية والتناسلية ، والدكتور حسام ثابت سالم والدكتور علوانى السنوسى رئيسا وحدة أورام النساء .

وأشار الدكتور هشام مختار حمودة مدير مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعى بأسيوط،فى بيان له اليوم إن اليوم العلمى الأول للمستشفى يهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات بين الأطباء والمتخصصين فى مجالات جراحة المسالك البولية والكلى، وأمراض النساء والتوليد والاورام، وذلك بحضور لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية .

وحول تفاصيل اللقاء، أكد الدكتور عمرو فدان المدرس بقسم جراحة المسالك البولية والكلى بكلية الطب، ومقرر اليوم العلمى، أنه من المقرر أن يتضمن اليوم عقد 10 محاضرات نظرية تشتمل على عدد من المحاور الأساسية، والتى ترصد أهم المضاعفات النسائية لجراحة المسالك البولية للنساء، تأثيرات الأورام على المراة الحامل، علاج أورام المسالك البولية فى فترة الحمل، العلاج الكيماوى فى فترة الحمل .