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الإثنين، 23 أبريل 2018 05:17 م
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ضبط 113 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

الإثنين، 23 أبريل 2018 04:00 م
ضبط 113 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية


الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 921 حكمًا متنوعًا، منها 683 حكمًا جزئيًا و44 حكم مستأنف، و152 حكم غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية، و39 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 6700 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 113 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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