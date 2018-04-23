ضبط 113 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

ضبط 113 هاربًا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيليةالإثنين، 23 أبريل 2018 04:00 م
حملة أمنية - أرشيفية
إضافة تعليق
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 921 حكمًا متنوعًا، منها 683 حكمًا جزئيًا و44 حكم مستأنف، و152 حكم غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية، و39 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 6700 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 113 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضافة تعليق
محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر
دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة