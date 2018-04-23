صور.. 4 صوامع و22 هنجرا ومركز تجميع تستعد لاستقبال 220 ألف طن قمح ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

"لا صوت يعلو فى حقول بنى سويف فوق صوت دراسات القمح" حبات التبن تتطاير فوق الحقول بكافة قرى المحافظة معلنة بدء موسم الحصاد للمحصول الاستراتيجى الأول على مستوى الجمهورية.

مديريتا التموين والزراعة بالمحافظة أنهيا استعداداتهما لبدء موسم الحصاد والتوريد من خلال غرفة عمليات شكلها المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف لبحث مشاكل الموردين وتنظيم عملية استلام القمح داخل صوامع المحافظة.

رصدت "اليوم السابع" توافد السيارات النقل المحملة بالقمح أمام صوامع سدس التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة على الطريق الزراعى بنى سويف، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى عبر الفيديو كونفرانس بطاقة استيعابية تقدر بـ60 ألف طن.

وأثنى أحمد على، أحد الموردين أمام صوامع سدس، على طريقة التنظيم من قبل إدارة الصومعة فى اصطفاف السيارات ووجود جدول يتم فيه تسجيل أرقام السيارات حتى لا يحدث تكدس أمام باب الصومعة، مشيرًا إلى أن المهندسين يقوموا بعملية فرز القمح طبقًا للأنواع المختلفة.

وداخل محطة صوامع سدس تمر السيارة المحملة بالقمح على عدة مراحل قبل سكب ما بها من أقماح داخل الصوامع، حسبما أكد المهندس محمد عبد العزيز أحد المهندسين بالصومعة، على أن السيارة تمر فى أولى المراحل بمرحلة الفرز حيث يقوم المختصين بأخذ عينات مختلفة من الاجوال الموجودة داخل السيارة لمعرفة درجة نقاوة تلك الأقماح.

وأضاف عبد العزيز، أنه عقب عملية الفرز تدخل السيارة على الميزان الإلكترونى لمعرفة الكمية الموردة، ثم تنتقل السيارة إلى الصومعة المخصصة لها طبقًا لدرجة نقاوة الأقماح الموجود بها،مشيرا إلى أن صومعة سدس تدار بنظام إلكترونى من خلال غرفة عمليات كبرى تتحكم فى كل كبيرة وصغيرة بالمحطة.

من جانبه أكد المهندس طه سيد رئيس قطاع مطاحن وصوامع بنى سويف عن بدء استلام الأقماح المحلية من المزارعين، مشيرًا إلى أنه يتم تسديد قسائم التوريد الخاصة بالموردين خلال 8 ساعات.

من جانبه أكد المحاسب جمعة عبد الحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين فى بنى سويف، على أن محافظة بنى سويف تضم أربع صوامع كبرى هى صوامع سدس بطاقة استيعابية 60 ألف طن وصوامع كوم أبو راضى بذات السعة، بالإضافة صوامع بوهلر بمدينة بنى سويف بسعة 30 ألف طن، وصوامع الواسطى بسعة 5 آلاف طن.

وأضاف عبدالحفيظ أن المحافظة تضم ايضا 22 هنجرا ومخزنا ومركز تجميع موزعة على كافة مراكز المحافظة السبعة، مشيرًا إلى أن السعة الاستيعابية لكافة الصوامع والشون داخل محافظة بنى سويف تبلغ نحو 220 ألف طن.

وأشار رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين فى بنى سويف، إلى أن مديرية التموين خصصت رقم هاتف لتلقى شكاوى الموردين على الرقم 01276911919 هاتف وواتس أب، بالإضافة إلى الرقم الارضى 0822237132، مشيرًا إلى أنه تم استلام نحو 7 الاف طن قمح حتى الان.

فيما أعرب عدد من مزارعى القمح بمحافظة بنى سويف عن قلقهم من قلة الإنتاج هذا العام، حيث قال غانم محمود مزارع من مركز بنى سويف أن الأجواء الحارة التى شهدتها البلاد هذا العام أدت إلى قلة الإنتاجية داخل الأرض الزراعية الخاصة به.

فيما قال أبو بكر على مزارع من مركز بنى سويف، إن تكلفة هذا العام لمحصول القمح كانت مرتفعة سواء فى مرحلة الزراعة أو الحصاد قائلا " قيراط القمح يتم حصاده والساعة الواحدة للدراسة تصل إلى 250 جنيهًا".



مراسل اليوم السابع مع عمال صوامع سدس



صوامع سدس



إحدى السيارات تسكب القمح داخل الصوامع



عملية الفرز داخل الصومعة



بيان بأسعار القمح



عملية الفرز داخل الصومعة



فرز سيارات القمح



صوامع سدس



عمال صوامع سدس