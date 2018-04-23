صور.. وزير التعليم العالى يزور كلية طب جامعة المنصورة







الدقهلية - محمد حيزة

زار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، مبنى كلية الطب بجامعة المنصورة، خلال الجولة التى يقوم بها لتفقد عدد من الكليات والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة.

رافق وزير التعليم العالى الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة، والدكتور السعيد عبد الهادى كلية الطب، والدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واطلع وزير التعليم العالى على برنامج مانشستر التعليم، والذى يجرى تطبيقه بالكلية بالزمالة مع جامعة مانشستر فى إنجلترا، والتقى عدد من الأساتذة و الطلاب من الدارسين والباحثين.

كما زار وزير التعليم العالى وحدة الخلايا الجذعية والحبل السرى للتعرف على تم إنجازه من مراحل تنفيذ المشروع والجدول الزمنى للتنفيذ، بحضور الدكتورة فرحة الشناوى المشرف على مركز الخلايا الجذعية من الحبل السرى.

واستعرضت الدكتورة فرحة الشناوى، أهمية الوحدة الجديدة، حيث يعد الحبل السرى من أهم مصادر الحصول على الخلايا الجذعية، والتى تعتبر مصدرا بديلا لعمليات زرع النخاع فى أمراض الدم والأورام والحالات الوراثية، كما سيساعد المشروع على علاج العديد من الأمراض الشائعة فى مصر عن طريق زرع الخلايا الجذعية مثل أنيميا البحر المتوسط، سرطان الدم، داء السكرى، وتليف الكبد بسبب التهاب الكبد الفيروسى.