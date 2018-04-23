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صور.. مريضة بالفشل الكلوى فى بورسعيد تستغيث بوزير الصحة لعلاجها

الإثنين، 23 أبريل 2018 07:00 ص
صور.. مريضة بالفشل الكلوى فى بورسعيد تستغيث بوزير الصحة لعلاجها مريضه ببورسعيد تستغيث بوزير الصحة


بورسعيد- محمد فرج
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استغاثت مريضة مصابة بالفشل الكلوى بالدكتور أحمد عادل وزير الصحة للتدخل لحمايتها من تعنت القائمين على وحدة الكلى بمستشفى بورسعيد العام.                                                  

قالت بشرى الخضرى المغربى 58 سنة ربة منزل لـ"اليوم السابع" إنها تجرى جلسات غسيل الكلى منذ عامين ونصف على نفقة الدولة بمستشفى بورسعيد العام وفجأة وبدون مقدمات رفض الطبيب بقاءها داخل عنبر غير المصابين بفيروس c لإصابتها بالمرض.

وأضافت بأنها توجهت لأحد المعامل الخاصة للتأكد من مدى إصابتها من عدمه، حيث جاءت النتائج سلبية وبعرضها على الطبيب المعالج رفض لأنها جهة ليست حكومية وطلب تحاليل من مستشفى حكومى وعملنا التحاليل PCR بـوحدة الكبد بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى على نفقتنا الخاصة وجاءت النتيجة أيضا "سلبية" والحمد لله يعنى ليست مريضة بفيروس c.

ومن جانبها تستغيث بالدكتور أحمد عادل وزير الصحة بالتدخل لحمايتها قبل أن تتدهور حالتها ومحاسبة المقصرين فى حق مرضى الفشل الكلوى بوحدة الغسيل الكلوى ببورسعيد.

 

 

تقرير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد
تقرير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد

مريضة الفشل الكلوى بوحدة مستشفى بورسعيد العام
مريضة الفشل الكلوى بوحدة مستشفى بورسعيد العام

 


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