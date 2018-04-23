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صور.. محافظ مطروح يكرم 50 أم و200 طفل يتيم ويفتتح نادى للمعاقين والأيتام

الإثنين، 23 أبريل 2018 05:15 م
صور.. محافظ مطروح يكرم 50 أم و200 طفل يتيم ويفتتح نادى للمعاقين والأيتام جانب من الاحتفال


مطروح – حسن مشالي
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شارك اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الإثنين، فى احتفالات المحافظة بيوم اليتيم، بالتعاون مع دار الأورمان، والذى أقيم بدار أيتام حى الشروق، وسلم المحافظ دعما لـ 10 عرائس من الأيتام بواقع 10 آلاف جنيه، وكرم 50 أم ترعى الأيتام بمبلغ 500 جنيه لكل أم، بالإضافة إلى تكريم 200 طالب وطالبة من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم.

وافتتح المحافظ نادى متحدى الإعاقة والأيتام على مساحة 2500 متر، والذى يتكون من كافتيريا وملعب خماسى وصالة بلياردو وتنس طاولة، ومجهز بالعاب للأطفال الأيتام والمعاقين.

ووجه المحافظ باستكمال فرش النادى بالأجهزة والأدوات اللازمة، مع الاستغلال الأمثل له ليعود بالنفع وتوفير المورد الاقتصادى، مع الترفيه عن الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد أحمد خير مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية، خلال كلمته، على أهمية رعاية محافظ مطروح المستمرة لأبناء المحافظة، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام، ومن بين هذا الدعم، مبلغ 25 ألف جنيه شهريا لجمعية الأيتام، وإعادة تطوير مبنيين لسكن طلاب مطروح بالإسكندرية بمبلغ ملايين جنيه، والتصديق على مبلغ 3 ملايين جنيه لتطوير المبنى الثالث، ومليون جنيه للأسر المتعثرة والفقيرة.

وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى كلمته، على ضرورة العمل لتلبية مطالب واحتياجات الأيتام وذوى القدرات الخاصة الضرورية، وحل جميع مشاكلهم التى قد تواجههم سواء كانت معنوية أو مادية أو اجتماعية، معرباً عن سعادته بمشاركته للأطفال فى الاحتفال بيوم اليتيم.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم دعم وتقديم مساعدات إنسانية لأسر الأرامل والأيتام، خلال العامين الماضيين بمبلغ 2 مليون جنيه، مع أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى ورجال الأعمال، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للأيتام وإدماجهم فى المجتمع كمواطنين صالحين قادرين على العمل لا تفرقة بينهم وبين غيرهم .

وأشاد المحافظ بجهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والمديريات المعنية والتضامن الاجتماعى، لدورهم القوى والفعال فى الاهتمام ورعاية الطفل اليتيم  بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى، شارك اللواء علاء أبو زيد، الأطفال الأيتام وجبة الغداء وسط فرحة الأطفال الذين قدموا الشكر للمحافظ لحرصه على مشاركتهم لهم دائما فى كافة المناسبات.

حضر احتفالات يوم اليتيم بمطروح كلا من السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد  ومحمد جابر رئيس مركز ومدينة  مرسى مطروح والعمدة محمد عيسى رئيس مجلس العمد والمشايخ وسلومة العبيدي رئيس رابطة الشباب، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة

محافظ مطروح يشارك في احتفالات يوم اليتم
محافظ مطروح يشارك في احتفالات يوم اليتم

 

جانب من الأطفال الايتام خلال الاحتفال بمطروح
جانب من الأطفال الايتام خلال الاحتفال بمطروح

 

تقديم عروض فنية وترفيهية للاطفال الايتام
تقديم عروض فنية وترفيهية للاطفال الايتام

 

محافظ مطروح يكرم عدد من من الامهات
محافظ مطروح يكرم عدد من من الامهات

 

اللواء علاء ابو زيد يفتتح ناديا لذوي الاحتياجات الخاصة
اللواء علاء ابو زيد يفتتح ناديا لذوي الاحتياجات الخاصة

 

محافظ مطروح يقبل رأس احدى الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ مطروح يقبل رأس احدى الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة

 

صورة تذكارية لمحافظ مطروح مع الاطفال الايتام
صورة تذكارية لمحافظ مطروح مع الاطفال الايتام

 

 

 

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