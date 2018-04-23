صور.. كلية التجارة بجامعة طنطا تحتفل بتخريج دفعة الدكتور مرعى عبد الرازق







الغربية -أحمد زيادة

شارك الدكتور مجدي عبد الرءوف سبع، رئيس جامعة طنطا، في الاحتفال الذي نظمته كلية التجارة، اليوم الإثنين، بمناسبة تخريج دفعة الدكتور مرعي محمد عبد الرازق الأستاذ المتفرغ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور عادل الميهي عميد الكلية، والدكتور أحمد أبو موسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور الرفاعي مبارك وكيل الكلية للدراسات العليا والمستشار المالي للجامعة، والدكتور هشام الإبياري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد صلاح حسن المستشار العسكري لمحافظة الغربية، والعقيد أركان حرب إكرامي خطاب مدير التربية العسكرية بجامعة طنطا، وجمع كبير من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أثنى "سبع" على الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الكلية لتوفير أجواء مناسبة للطلاب لتحصيل العلم، موجهًا الطلاب بضرورة استمرار هذا التواصل مع جامعتهم للاستفادة من خبرات أساتذتها في تخطي الصعاب وهم يخطون أولى خطواتهم في حياتهم العملية الجديدة، كما قدم رئيس الجامعة التهنئة لأولياء الأمور بمناسبة تخرج أبنائهم مؤكدًا على تقديره لما تحملوه من أجل الوصول إلى هذا اليوم السعيد الذي يحتفلون فيه بتخرج أبنائهم من إحدى الكليات العريقة بجامعة طنطا.

وفي ختام الحفل كرم رئيس الجامعة الخريجين الأوائل بإهدائهم شهادات التقدير والتقاط بعض الصور التذكارية.

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم أسرة كل من الشهيد نقيب وليد عاطف عبد العال، والشهيد رقيب محمد إبراهيم على، والشهيد عريف أحمد رضا المدبولي شهداء الجيش والشرطة من أبناء محافظة الغربية.



حفل تخريج دفعة الدكتور مرعي عبد الرازق



حفل تخريج دفعة الدكتور مرعي عبد الرازق



حفل تخريج دفعة الدكتور مرعي عبد الرازق