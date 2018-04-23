صور.. علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية وتعدى على عاملة بها فى المنوفية

صور.. علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية وتعدى على عاملة بها فى المنوفيةالإثنين، 23 أبريل 2018 10:46 ص
الأهالى لقنوا العاطل علقة ساخنة
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لقن أهالى قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عاطلا علقة ساخنة لتعديه على إحدى العاملات بصيدلية بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، ومحاولته السرقة لهذه الصيدلية.
البداية عندما سمع الأهالى بالقرب من كوبرى قرية شنوان التابعة لمركز شبين، صراخ فتاة عاملة بإحدى الصيدليات، ومشاهدتهم لشاب يخرج مسرعا من الصيدلية، وعلى الفور تابعه الأهالى وأمسكوا به.
وولقن الأهالى العاطل علقة ساخنه، بعد أن علموا أنه تعدى على إحدى العاملات بالصيدلية، وسرق منها 200 جنيه، وكان قد فر هاربا، فيما سلمه الأهالى إلى مركز شرطة شبين الكوم.
وبالكشف عن المتهم، تبين أنه يعرف باسم "الخطيب"، ومقيم بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وأنه حديث الخروج من السجن بعد العديد من الوقائع، وجارى التحقيق مع المتهم.
علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية
علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية
علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية
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عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
للاسف
هذا هو الوضع في مصر - القانون ليس له سقف - بلطجية يروحوا السجن فسح ويرجعوا اقوى واسوأ من الاول - فالناس قررت تاخج حقها بايديها - لك الله يا مصر