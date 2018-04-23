video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية وتعدى على عاملة بها فى المنوفية

الإثنين، 23 أبريل 2018 10:46 ص
صور.. علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية وتعدى على عاملة بها فى المنوفية الأهالى لقنوا العاطل علقة ساخنة


المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

لقن أهالى قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عاطلا علقة ساخنة لتعديه على إحدى العاملات بصيدلية بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، ومحاولته السرقة لهذه الصيدلية. 
 
البداية عندما سمع الأهالى بالقرب من كوبرى قرية شنوان التابعة لمركز شبين، صراخ فتاة عاملة بإحدى الصيدليات، ومشاهدتهم لشاب يخرج مسرعا من الصيدلية، وعلى الفور تابعه الأهالى وأمسكوا به.
 
وولقن الأهالى العاطل علقة ساخنه، بعد أن علموا أنه تعدى على إحدى العاملات بالصيدلية، وسرق منها 200 جنيه، وكان قد فر هاربا، فيما سلمه الأهالى إلى مركز شرطة شبين الكوم. 
 
وبالكشف عن المتهم، تبين أنه يعرف باسم "الخطيب"، ومقيم بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وأنه حديث الخروج من السجن بعد العديد من الوقائع، وجارى التحقيق مع المتهم. 
 
 
علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية (1)
علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية 

علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية (2)
علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية 

علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية (3)
علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة صيدلية 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخصين نتيجة سقوط مصعد بهما بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

مديرية امن المنوفية

شنوان

شبين الكوم




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

متابع

للاسف

هذا هو الوضع في مصر - القانون ليس له سقف - بلطجية يروحوا السجن فسح ويرجعوا اقوى واسوأ من الاول - فالناس قررت تاخج حقها بايديها - لك الله يا مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة