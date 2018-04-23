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صور.. ضبط 56 قضية تموينية فى حمله على الأسواق بسوهاج

الإثنين، 23 أبريل 2018 09:57 ص
صور.. ضبط 56 قضية تموينية فى حمله على الأسواق بسوهاج حملات تموينية بسوهاج


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام حملة على الأسواق والمحالات التجارية ومخابز سوهاج وتم ضبط 56 قضية تموينية، وتمت الإحالة إلى النيابة لاتخاذ اللازم، وأن تلك الحملات تهدف لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح العميد محمد نصحى رئيس مباحث التموين، فى بيان انه تم ضبط "كرم . ع" 52 سنة مدير مسئول فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة – ويقيم مركز طما، لحيازته وعرضه سكر تموينى ناقص الوزن، وتم ضبط "15" طنا و900 كجم سكر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3757 جنح قسم طهطا لسنة 2018, وضبط "على . م" 45 سنة تاجر تموين ويقيم مركز طما لاستيلائه على مقررات تموينية بدون وجه حق، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 11847.5 جنيه – تحرر عن ذلك المحضر رقم 4187 جنح مركز طما لسنة 2018.

كما تم ضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 15 " قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع و"4" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"4" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و"6" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأضاف المحاسب أحمد حسين وكيل وزارة التموين بسوهاج انه تم تنفيذ توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بأنحاء المحافظة مع اقتراب سهر مضان، وذلك بالتنسيق بين الإدارات التموينية والوحدات المحلية ومباحث التموين، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وضبط الأسواق.

 

صورة ارشيفية ـ حملات تموينية بحي شرق (1)
صورة ارشيفية ـ حملات تموينية بحي شرق 

 

صورة ارشيفية ـ حملات تموينية بحي شرق (3)
صورة ارشيفية ـ حملات تموينية بحي شرق

 

صورة ارشيفية ـ حملات تموينية بحي شرق (5)
صورة ارشيفية ـ حملات تموينية بحي شرق 

 

صورة ارشيفية ـ حملات تموينية بحي شرق (6)
صورة ارشيفية ـ حملات تموينية بحي شرق 

 


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