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الإثنين، 23 أبريل 2018 04:35 م
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صور.. سوريون يعيدون بناء منازلهم فى حلب بعد هزيمة الجماعات المسلحة

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:35 م
صور.. سوريون يعيدون بناء منازلهم فى حلب بعد هزيمة الجماعات المسلحة مدينة حلب السورية


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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قام بعض المواطنين السوريين اليوم الاثنين، بإعادة بناء المناطق المدمرة من قبل الجماعات المسلحة فى مدينة حلب، وذلك بعد انتصار الجيش السورى عليهم.

مواطنون أرادوا إعادة الأمل والحياة لأنفسهم وأبنائهم من جديد فعادوا إلى بلدانهم وقراهم وقاموا بهدم آثار التدمير وبناء منازلهم من جديد، معلنين بدء صفحة جديدة من حياتهم داخل الجمهورية السورية.

وكان الجيش السورى استعاد السيطرة الكاملة على مدينة حلب السورية فى ديسمبر 2016 وطرد كل الجماعات المسلحة منها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن أكثر من 200 ألف لاجئ سورى عادوا خلال الفترة الماضية إلى حلب بمساعدة "مركز المصالحة الروسى".

وذكرت الدفاع الروسية، فى بيان لها بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه تم تأمين أكثر من 1000 عائلة سورية للوصول إلى حلب والعودة إلى ديارهم فى منطقة "خفض التصعيد" إدلب".

وعلق أهالى سوريا صور الرئيس السورى بشار الأسد ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى محل للمجوهرات بالمدينة. 

 
إحدى الجرافات فى سوريا
إحدى الجرافات فى سوريا

 

جانب من جمع آثار التدمير
جانب من جمع آثار التدمير

 

طرق مدينة حلب
طرق مدينة حلب

 

جانب من إعادة تنظيف المناطق فى حلب
جانب من إعادة تنظيف المناطق فى حلب

 

مواطن سورى أمام آثار التدمير
مواطن سورى أمام آثار التدمير

 

جانب من عمليات إعادة البناء
جانب من عمليات إعادة البناء

 

جرافات الحكومة السورية
جرافات الحكومة السورية

 

جانب من عمليات نظافة المناطق المدمرة
جانب من عمليات نظافة المناطق المدمرة

 

مواطنون سوريون
مواطنون سوريون

 


 

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