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صور.. سفيرة التشيك تصنع الحلوى تشيكية شهيرة وتهديها لمرضى السرطان بالداخلة

الإثنين، 23 أبريل 2018 05:20 م
صور.. سفيرة التشيك تصنع الحلوى تشيكية شهيرة وتهديها لمرضى السرطان بالداخلة سفيرة التشيك تشرف على صناعة الحلوى التقليدية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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حرصت السفيرة فيرونيكا كوخينيوفا، سفيرة دولة التشيك بالقاهرة، قبل زيارتها لمحافظة الوادى الجديد على إحضار عجينة الحلوى التشيكية التقليدية الأشهر فى دولة التشيك والمعروفة بكعكة "التردلنيك"، وهى من أشهر أطباق الحلوى التقليدية فى براغ، ولا تكتمل زيارة المدينة من دون تذوقها، وهى منتشرة بشكل كبير فى عدة أماكن، حيث قامت الشيف المختص بالسفارة بتجهيز عدة أطباق من الحلوى داخل مقر جمعية مرضى السرطان كهدية للمرضى والعاملين بالجمعية.

واستكملت سفيرة التشيك جولتها بمركز الصناعات الحرفية، والذى يشمل تصنيع 9 أنواع من الصناعات التقليدية كالفخار والخزف والأرابيسك والثوب الواحاتى، وغيرها من الصناعات وقامت السفيرة التشيكية بتجربة آلة صناعة الفخار التقليدية تأكيدا على دعم دولتها لتلك الصناعات الحرفية فى الوادى الجديد وتوجيه دعوة للعالم لزيارتها لكونها من أفضل المنتجعات البيئية.

ويذكر أن محافظ الوادى الجديد وافق على تخصيص 200 فدان لصالح جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان، والتى سوف يتم زراعتها بالنخيل بالتعاون مع سفارة التشيك على أن يتم تخصيص العائد منها لصالح الجمعية.

 

سفيرة التشيك ترتدى الثوب الواحاتى
سفيرة التشيك ترتدى الثوب الواحاتى

 

سفيرة التشيك تشرف على صناعة الحلوى التقليدية
سفيرة التشيك تشرف على صناعة الحلوى التقليدية

 

جانب من صناعة الحلوى
جانب من صناعة الحلوى

 

أثناء تجهيز أشهر حلوى بالتشيك
أثناء تجهيز أشهر حلوى بالتشيك

 

تجهيز العجينة الخاصة بالحلوى
تجهيز العجينة الخاصة بالحلوى

 

أشكال مختلفة للحلوى بنقوش شعبية
أشكال مختلفة للحلوى بنقوش شعبية

 

خبز الحلوى فى الفرن البلدى
خبز الحلوى فى الفرن البلدى

 

جانب من التجهيز
جانب من التجهيز

 

أثناء تفقد الجمعية
أثناء تفقد الجمعية

 

تجهيز الحلوى قبل خبزها
تجهيز الحلوى قبل خبزها

 

سفيرة التشيك تصنع الفخار بالمركز
سفيرة التشيك تصنع الفخار بالمركز

 


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