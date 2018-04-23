صور.. سفيرة التشيك تتفقد مشروعات خيرية لمرضى السرطان بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تفقدت السفيرة فيرونيكا كوخينيوفا، سفيرة دولة التشيك بالقاهرة، يرافقها وفد دبلوماسى من السفارة عددًا من المشروعات الخيرية الخاصة بمرضى السرطان، والتى تنفذها جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان فى الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بدعم من السفارة كمنحة مالية من قيمتها 600 ألف جنيه، شملت دعم وحدة علاج السرطان التابع للجمعية بجهاز "الهورمونات" وجهاز "الإيكوا"، كما حيث تفقدت السفيرة مشروع المركز طبى، ووحدة علاج السرطان التابع للجمعية .

وزارت السفيرة مركز "معاك" التابع للجمعية والمخصص لتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع اتحاد الأطباء العرب، والذى أنشئ فى العام الماضى بالجهود الذاتية لاستقبال الأطفال المرضى والعمل على تأهيلهم ليكونونا قادرين على الاندماج مع مجتمع الأسوياء، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من الرعاية الفائقة التى يطبقها المركز استنادا إلى أحدث النظريات العلمية والتطبيقية فى مجالات علم النفس العلاجى حيث يضم المركز قاعات متنوعة للتدريب والتعلم وتطبيق الاختبارات النفسية واختبارات الذكاء وقاعات مجهزة بألعاب الذكاء وتدعيم الإدراك لدى تلك الفئة.

وأشادت سفيرة دولة التشيك بالقاهرة، بمستوى الجاهزية فى المراكز الطبية والتأهيلية حيث نظمت مسيرة محدودة عبر شوارع مدينة موط بالداخلة برفقة الوفد وأعضاء الجمعية للتدشين مبادرة لتنشيط السياحة بالوادى الجديد تحت عنوان "الوادى الجديد منتجع صحى آمن" والتى ستعقد بشأنها مؤتمر مساء اليوم للتأكيد على أن محافظة الوادى الجديد هى البيئة الامنة والتى تصلح كمنتجع عالمى فريد من نوعه .

جدير بالذكر أن محافظ الوادى الجديد وافق على تخصيص 200 فدان لصالح جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان، والتى سوف يتم زراعتها بالنخيل بالتعاون مع سفارة التشيك على أن يتم تخصيص العائد منها لصالح الجمعية.



سفيرة التشيك تتفقد صيدلية المركز المجانية



أمام جمعية مرضى السرطان



استقبال السفيرة فى الجمعية



جانب من الجولة



داخل الحضانة النموذجية



أحد الأطفال داخل أحدث حاضنة بالمحافظة



مسيرة السفيرة فى شوارع موط



جانب من الجولة



السفيرة تطلق مبادرة لدعم السياحة بالمحافظة