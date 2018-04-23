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الإثنين، 23 أبريل 2018 10:20 ص
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صور.. رئيس مدينة أبورديس يتفقد عملية تدبيش مجرى السيل ‏‏‏وخزان الحماية المدنية

الإثنين، 23 أبريل 2018 10:18 ص
صور.. رئيس مدينة أبورديس يتفقد عملية تدبيش مجرى السيل ‏‏‏وخزان الحماية المدنية أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس اليوم، عملية تدبيش مجرى السيل، وتجميل بحيرة الشاطئ العام، وعملية ردم وتدبيش مصب السيل المنتهى على الشاطئ العام للمدينة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بضرورة المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بمدن المحافظة، والعمل على تذليل وحل أى معوقات محتملة، وضرورة تدبيش مصب السيل والإرتقاء بالشكل الجمالى لنهاية مجرى السيل الواصل على البحر بجوار الشاطئ العام.

كما تفقد رئيس مدينة أبو رديس، عملية إنشاء خزان مياه بسعة 100متر مكعب لإستخدامها كأحتياطى لملئ سيارات الإطفاء فى أى وقت لمواجهة أى حوادث أوحرائق محتملة أو طارئة تواجة المدينة.

جدير بالذكر أن تلك العملية تنفذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى بتكلفة مالية إجمالية 730 ألف جنية، وتنفذ داخل سور لإدارة الحماية المدنية بالمدينة.

وشدد رئيس المدينة على المهندسين والمقاولين والعاملين المنفذين، بضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك العملية فى الموعد المحدد لها وهو منتصف شهر مايو القادم، وإلا ستتخذ ضدهم كافة الإجراءات القانونية.

 

أحمد عبد العظيم رئيس مدينة ابورديس اثناء تفقد مجر السيل
أحمد عبد العظيم رئيس مدينة ابورديس اثناء تفقد مجر السيل

 

اثناء تفقد العمل التدشين
اثناء تفقد العمل التدشين

 

اثناء تفقد اعمال الحماية المدنية
اثناء تفقد اعمال الحماية المدنية

 

اثناء تفقد الاعمال خزان المياه لحماية المدنية
اثناء تفقد الاعمال خزان المياه لحماية المدنية

 

 

 

 

 


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