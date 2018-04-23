صور .. "ثقافة المنوفية" تكرم عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، من جانبه رحب مدير فرع ثقافة المنوفية بالحضور ، مقدماً خالص تعازية لأسر الشهداء ، مؤكداً أن هذا الحفل يعد لمسة وفاء لمن قدم روحة فداءً لهذا الوطن وأن هذه التضحية مثمنه عند اللة عز وجل .

فيما أوضح الشيخ أحمد الفقي ممثل بيت العيلة بالمنوفية منزلة الشهداء عند الله ،مضيفاً أن دماء الشهداء الذكية التي تسيل علي أرض مصر هي ضريبة الحفاظ علي الوطن وأن مصر ستظل عزيزة أبيه برجال قواتها المسلحة والشرطة ، كما أكد علي أن الشهداء لهم علينا واجب عظيم بأن نخلد ذكراهم بالإنتماء والولاء وأن نعلمه لأبنائنا.

ومن جانبة أكد سمير عتريس علي تكاتف أجهزة الدولة وتوحدها خلف رجال قواتها المسلحة ورجال الشرطة لإجتثاث جذور الإرهاب ، وكذا توفير الدعم الكامل لجميع أسر الشهداء والمصابين الذين ضربوا أروع معاني العطاء وعمق الإنتماء عرفانا لما قدموه من تضحيات في سبيل إستقرار بلادنا والحفاظ علي أمنها.

وفي نهاية الحفل ، تم تقديم درع الهيئة وشهادات تقدير لبعض رموز أسر الشهداء تقديراً لما قدموة وبذلوه من دماء في سبيل الحفاظ علي مصرنا الحبيبة.



تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة (1)



تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة



تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة



تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة