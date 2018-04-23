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صور .. "ثقافة المنوفية" تكرم عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:56 م
صور .. "ثقافة المنوفية" تكرم عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة


المنوفية _ محمد فتحى
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نظم فرع ثقافة المنوفية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة إحتفالية لتكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة تحت شعار "مواكب الشهداء .. البطولة والإرهاب "،بمقر الإتحاد المحلي لنقابات عمال المنوفية بشبين الكوم.

جاء بحضور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة بركة السبع مفوضاً عن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ،والأحمدي الوكيل وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وصبري عبد الرحمن مدير عام ثقافة المنوفية ووفد ممثل عن بيت العيلة بالمنوفية،وعدد من أهالي أسر الشهداء ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، من جانبه رحب مدير فرع ثقافة المنوفية بالحضور ، مقدماً خالص تعازية لأسر الشهداء ، مؤكداً أن هذا الحفل يعد لمسة وفاء لمن قدم روحة فداءً لهذا الوطن وأن هذه التضحية مثمنه عند اللة عز وجل .

فيما أوضح الشيخ أحمد الفقي ممثل بيت العيلة بالمنوفية  منزلة الشهداء عند الله ،مضيفاً أن دماء الشهداء الذكية التي تسيل علي أرض مصر هي ضريبة الحفاظ علي الوطن وأن مصر ستظل عزيزة أبيه برجال قواتها المسلحة والشرطة ، كما أكد علي أن الشهداء لهم علينا واجب  عظيم بأن نخلد ذكراهم بالإنتماء والولاء وأن نعلمه لأبنائنا.

ومن جانبة أكد سمير عتريس علي تكاتف أجهزة الدولة  وتوحدها خلف رجال قواتها المسلحة ورجال الشرطة لإجتثاث جذور الإرهاب ، وكذا توفير الدعم الكامل لجميع أسر الشهداء والمصابين الذين ضربوا أروع معاني العطاء وعمق الإنتماء عرفانا لما قدموه من تضحيات في سبيل إستقرار بلادنا والحفاظ علي أمنها.

وفي نهاية الحفل ، تم تقديم درع الهيئة وشهادات تقدير لبعض رموز أسر الشهداء تقديراً لما قدموة  وبذلوه من دماء في سبيل الحفاظ علي مصرنا الحبيبة.

تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة (1)
تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة (1)

 

تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة (2)
تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة 
تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة (3)
تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة
تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة (4)
تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة 
تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة (5)
تكريم أسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة 

 

 

 


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