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صور.. افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الجنوب بأسوان

الإثنين، 23 أبريل 2018 09:56 م
صور.. افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان مسرح الجنوب بأسوان


أسوان – عبد الله صلاح
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افتتحت مساء اليوم، فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب بقصر ثقافة أسوان، والذى يمتد حتى 29 أبريل الجارى، تحت رعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة أسوان.

حضر الافتتاح الباحث سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، واللواء هانى محمود، سكرتير عام محافظة أسوان، والناقد هيثم الهوارى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "س" للثقافة والفنون ورئيس المهرجان، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، وعصام السيد، رئيس شرف المهرجان، والدكتور حسن عطية، رئيس المهرجان القومى للمسرح.

بدأت فعاليات المهرجان بافتتاح معرض كتاب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، على هامش افتتاح المهرجان، ويضم المعرض 3 آلاف كتاب يبدأ سعرها من جنيهين وحتى 7 جنيهات، بجانب افتتاح معرض للمشغولات اليدوية.

وشهد حفل الافتتاح، تكريم الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، تسلمها نيابة عنه الدكتور أحمد مراد، مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسوان، بجانب تكريم السكرتير العام للمحافظة، ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة "س"، كما سيتم تكريم الفنان سامح حسين، وتكريم اسم الراحل الدكتور سيد خطاب، والمخرج شاذلى فرح، والدكتور حسن عطية رئيس المهرجان.

جانب من فعاليات المهرجان
جانب من فعاليات المهرجان

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

افتتاح معرض المشغولات اليدوية
افتتاح معرض المشغولات اليدوية

 

فعاليات الافتتاح
فعاليات الافتتاح

 

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

 

 

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