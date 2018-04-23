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الإثنين، 23 أبريل 2018 02:07 م
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صور.. إزالة 107 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة طما بسوهاج

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:16 م
صور.. إزالة 107 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة طما بسوهاج إزالة تعديات بسوهاج


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن إزالة 107 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة أكثر من 4 فدان فى حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة طما، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتصدى لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان أن الحملة قد تمت بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية، ومهندسى الإدارة الزراعية بطما وحماية الأراضى، ومركز شرطة طما، ومباحث المركز، وقطاع أمن الشمال، حيث تم إزالة 107 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 4فدان و 11 قيراط  و 10 سهم ، بناحية جزيرة طما.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتصدى لاى تعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وازالتها فورا وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

 

صورة ارشيفية ازالات طما (1)

صورة ارشيفية ازالات طما

 

صورة ارشيفية ازالات طما (2)
صورة ارشيفية ازالات طما 

 

صورة ارشيفية ازالات طما (3)
صورة ارشيفية ازالات طما

 


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