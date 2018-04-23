سوريون يعيدون بناء منازلهم فى حلب بعد هزيمة الجماعات المسلحة - صور







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

قام بعض المواطنين السوريين اليوم الاثنين، بإعادة بناء المناطق المدمرة من قبل الجماعات المسلحة فى مدينة حلب، وذلك بعد انتصار الجيش السورى عليهم.

مواطنون أرادوا إعادة الأمل والحياة لأنفسهم وأبنائهم من جديد فعاردوا إلى بلدانهم وقراهم وقاموا بهدم آثار التدمير وبناء منازلهم من جديد، معلنين بدء صفحة جديدة من حياتهم داخل الجمهورية السورية.

وكان الجيش السورى استعاد السيطرة الكاملة على مدينة حلب السورية فى ديسمبر 2016 وطرد كل الجماعات المسلحة منها.



إحدى الجرافات فى سوريا



جانب من جمع آثار التدمير



طرق مدينة حلب



جانب من إعادة تنظيف المناطق فى حلب



مواطن سورى أمام آثار التدمير



جانب من عمليات إعادة البناء



جرافات الحكومة السورية



جانب من عمليات نظافة المناطق المدمرة



مواطنون سوريون



