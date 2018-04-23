زعيم التمرد الحوثى: مقتل الصماد لن يمر دون محاسبة







أ ف ب

توعد زعيم التمرد فى اليمن عبد الملك الحوثى مساء الأحد، بأن مقتل صالح على الصماد رئيس "المجلس السياسى" السلطة العليا فى التمرد، فى غارة جوية الأسبوع الماضى، لن يمر "دون محاسبة".

وقال الحوثى فى كلمة بعد إعلان مقتل الصماد "هذه الجريمة والجرائم الأخرى لن تمر دون محاسبة" محملا التحالف العربى مسؤولية ذلك.