video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زعيم التمرد الحوثى: مقتل الصماد لن يمر دون محاسبة

الإثنين، 23 أبريل 2018 06:59 م
زعيم التمرد الحوثى: مقتل الصماد لن يمر دون محاسبة الحوثيين


أ ف ب
إضافة تعليق

توعد زعيم التمرد فى اليمن عبد الملك الحوثى مساء الأحد، بأن مقتل صالح على الصماد رئيس "المجلس السياسى" السلطة العليا فى التمرد، فى غارة جوية الأسبوع الماضى، لن يمر "دون محاسبة".

وقال الحوثى فى كلمة بعد إعلان مقتل الصماد "هذه الجريمة والجرائم الأخرى لن تمر دون محاسبة" محملا التحالف العربى مسؤولية ذلك.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. اللقطات الأولى لموقع مقتل القيادى الحوثى صالح الصماد

من هو القيادى الحوثى صالح الصماد الذى لقى حتفه اليوم؟

الحوثيين

اخبار الحوثيين

التمرد الحوثى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة