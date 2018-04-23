رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتابع الإنشاءات الجارية بمبنى معهد الفتيات

رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتابع الإنشاءات الجارية بمبنى معهد الفتياتالإثنين، 23 أبريل 2018 02:00 ص
رئيس منطقة الأقصر الأزهرية فى موقع الانشاءات
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تابع الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الأعمال الجارية فى إنشاء المبنى التعليمى التابع لمعهد فتيات الأقصر الأزهرى.
وشدَّد إبراهيم على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة فيما يتم من إنشاءات وتطبيق المواصفات الإنشائية والهندسية المتفق عليها، كما شدد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المنصوص عليها فى العقود.
وأشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بهمة ونشاط العاملين فى أعمال صب الخرسانة العادية وحرصهم على الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.
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