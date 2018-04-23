رئيس محكمة التمييز الكويتية يؤكد أهمية اجتماعات اتحاد المحاكم العربية







كتب مصطفى عنبر

أكد رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتى المستشار يوسف المطاوعة، الأهمية التى تكتنف اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

وقال على هامش اجتماعات الاتحاد، إن دولة الكويت شاركت فى الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذى الذى يختص بالإعداد لأعمال الجمعية العامة وإقرار الحسابات الختامية ومشروع الميزانية بالإضافة إلى الإطلاع على تقرير الأمين العام بشأن أنشطة الاتحاد.

وأضاف أن الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، استعرض فى الاجتماع تقريره حول أنشطة الاتحاد خلال العام الماضى والتى تضمنت التعاون مع الاتحادات النظيره إلى جانب زيارات بعض المؤسسات الدستورية سواء فى إفريقيا أو أوروبا للإطلاع على تجاربها الدستورية وتقديمها كتقرير فنى للاتحاد وعرضه على الدول الأعضاء للاستفادة منها.

وأوضح أنه تم مناقشة مشروع الموازنة والحساب الختامى وموضوع تعديل لائحة النشر فى مجلة الرقابة الدستورية التى يصدرها الاتحاد بغرض توفير مزيد من الحرية والمرونة لما ينشر فى المجلة من أحكام وقرارات وأنشطة للاتحاد.

وقال المطاوعة إن المكتب ناقش كذلك موضوعات الملتقى العلمى الحادى عشر "المزمع عقده الموسم المقبل لأنشطة الاتحاد "مبينا أنه تم عرض العديد من الموضوعات التى تتسم بالعمق الدستورى والمشكلات التى تعانيها بعض المحاكم خلال ممارساتها لعملها.

وأشار إلى أن الموضوعات والبنود التى أقرها المكتب التنفيذى لرفعها للجمعية العامة للاتحاد فى اجتماع يوم غد لتصديقها وإقرارها.

وأشاد المطاوعه بالتنظيم الجيد لاجتماعات الاتحاد، مبينا أن كل الموضوعات عرضت بشكل واضح وأبدى المشاركون ملاحظاتهم الإيجابية عليها لدعم مسيرة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ويضم وفد دولة الكويت كلا من رئيس محكمة الاستئناف المستشار علي بوقماز، ووكيل المحكمة المستشار إبراهيم السيف إلى جانب مدير إدارة مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى أحمد العبد الجادر.