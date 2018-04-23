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الإثنين، 23 أبريل 2018 03:47 م
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رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد اليوم الرياضى لطلاب الجامعة

الإثنين، 23 أبريل 2018 03:16 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد اليوم الرياضى لطلاب الجامعة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى


قنا - هند المغربى
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شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الرياضى بالجامعة، تحت شعار الجامعة فيها رياضة لطلاب الجامعة والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات، والذى أقيم بالصالة المغطاة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصارى عميد كلية التربية الرياضية.

ويأتى هذا اليوم الرياضى ضمن برنامج اليوم الرياضى بكل الجامعات المصرية، حيث تم افتتاح هذا اليوم بالفيديوكونفرانس للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

وقام رئيس الجامعة بمشاركة الطلاب الألعاب الرياضية والألعاب الترويحية للطلاب، وتكريم الطلاب الحاصلين على مراكز فى المسابقات الرياضية.

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف موسى وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وحشد كبير من الطلاب.

 

 


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