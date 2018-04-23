خبير أممى مستقل لحقوق الإنسان يبحث المشروعات والبرامج الاجتماعية بالسودان

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بحث الخبير الأممى المستقل لحقوق الإنسان فى السودان، أريستيد نونوسى، مجمل المشروعات والبرامج التى نفذتها وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية، فى مجالات الحد من الفقر وتمكين المرأة.

وقال نونوسى - خلال لقائه بقيادات وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية برئاسة وكيل الوزارة الدكتور على محمد خير - إن تقريره لهذا العام يركز على القضايا الاقتصادية خاصة فى مجال المرأة وما تبذله الحكومة السودانية فى هذا الصدد، منوها بأنه اطلع خلال هذه الزيارة على عدة تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والتقدم الذى تم إحرازه فى هذا المجال.

من جانبه، ثمن وكيل الوزارة، جهود الخبير المستقل لحقوق الإنسان ومهمته التى يقوم بها تحت البند العاشر لتعزيز حقوق الإنسان فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ورفع القدرات، وأشار إلى أن الوزارة تنفذ برنامج عمل متكامل فى مجالات الحد من الفقر وتمكين المرأة والاستفادة من قدراتها الإنتاجية فى دعم مسيرة العمل الاجتماعى والاقتصادى.