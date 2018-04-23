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حماس: إجراءات السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة "تمهد لفصل القطاع عن الضفة"

الإثنين، 23 أبريل 2018 06:09 م
حماس: إجراءات السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة "تمهد لفصل القطاع عن الضفة" القيادى الفلسطينى إسماعيل هنيه رئيس حركة حماس


غزة (أ ف ب)
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حذرت حركة حماس الاثنين، من استمرار الإجراءات التى وصفتها بـ"الانتقامية" للسلطة الفلسطينية فى قطاع غزة، خاصة المتعلقة بأزمة رواتب موظفى السلطة فى القطاع، واعتبرت انها "تمهد إلى فصل" القطاع عن الضفة الغربية.

وقالت حماس فى بيان تلقته وكالة فرانس برس "إن استمرار إجراءات (الرئيس محمود) عباس الانتقامية ضد أهلنا فى غزة وقطع رواتب موظفى السلطة مؤخرا، عمل مجرد من المبادئ الأخلاقية والوطنية والانسانية مقابل أثمان سياسية رخيصة".

وحذرت حماس "من استمرار هذه السياسة التى تكرس الانقسام وفصل الضفة (الغربية) عن غزة تمهيدا لتنفيذ الصفقات التى تحاك فى الغرف المغلقة فيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية".

ودعت الفلسطينيين وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى "التدخل الفورى والعاجل لوقف هذه المجزرة" مشيرة إلى أن مليونى فلسطينى فى غزة "يعيشون أسوأ ظروف الحياة".

وحتى الاثنين لم تكن حكومة الوفاق الفلسطينى برئاسة رامى الحمد الله قد دفعت رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين فى قطاع غزة وعددهم نحو ستين الف موظف.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الدكتور عادل وصفى

سيادتك بتهرج .... أنتم من فصلتم قطاع غزة عن الضفة و أضعتم القضية الفلسطينية

و تحولت من قضية ضياع أرض و لاجئين الى قضيه صراع بين فصائل ... منكم لله

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