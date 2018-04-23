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حركة تنقلات لرؤساء مباحث أقسام شرطة السويس

الإثنين، 23 أبريل 2018 06:31 م
حركة تنقلات لرؤساء مباحث أقسام شرطة السويس اللواء محمد جاد مدير أمن السويس


السويس - سيد نون
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أصدر اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، حركة تنقلات داخلية محدودة، لضباط الشرطة بمديرية أمن السويس، والتي شهدت تغيرات واضحة في مناصب رؤساء مباحث الأقسام بإشراف ومشاركة فى الاختيارات للواء خالد ابراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، والعميد محمود عيد رئيس مباحث مديرية أمن السويس.

ونص قرار مدير أمن السويس، على أن المقدم حازم مشعل، رئيسا لمباحث قسم شرطة السويس، وتولى المقدم حسن عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة الجناين. 

كما أصدر مدير الأمن قرارا بتولى الرائد عمرو زارع، رئيس مباحث الأموال العامة، والمقدم خالد عبدالناصر، رئيس مباحث قسم المعلومات، والنقيب أحمد غريب، رئيس مباحث الطرق.

 


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