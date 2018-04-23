تنفيذ حملة للنظافة بـ 20 قرية بمركز ابوقرقاص بالمنيا







فريق المحافظات

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملة للنظافة على مستوى المدينة والأحياء الرئيسية شملت 20 قرية على مستوى المركز، وذلك للوقوف على مستوى النظافة العامة للمركز ومتابعة نسب التنفيذ اليومية من قبل الحملة الميكانيكية في نقل المخلفات الصلبة والقمامة من أماكن تجميعها إلى الظهير الصحراوي للتخلص منها بطريقة آمنة والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص،فى بيان له اليوم ،إن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة عدد 244 طن من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى أماكن إعدامها والتخلص منها وفقاً للضوابط والشروط المتبعة، مشيراً إلى أن الحملة شملت الأحياء الرئيسية الأربعة بالمدينة وقرى كل من ( اتليدم ـ ابوقرقاص البلد ـ منهرى ـ بني عبيد ـ عزبة الشيخ مبارك ـ بني حسن ـ الشيخ تمي ـ أبو جناح ـ بني موسى ـ ريحانة ـ الفقاعي ـ بني خيار ـ نزلة اسمنت ـ العيسوية ـ السلطان حسن ـ بلنصورة ـ ابيوها ـ منسافيس ـ جريس ـ نزلة روماني).

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل تنظيم حملات النظافة بصفة دورية من اجل بيئة نظيفة صحية خالية من التلوث.