"تعليم بنى سويف": فوز منتخب ثانوى بالمركز الثالث فى بطولة التفوق الرياضى







بنى سويف أيمن لطفى

أعلن محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف عن فوز منتخب بنى سويف لكرة القدم للمرحلة الثانوية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، فى بطولة الرئيس للتفوق الرياضى للألعاب الجماعية.

وأضاف حسام فى بيان له مساء اليوم: حصل الطالبان محمد سمير جابر وأحمد حسين أحمد بمدرسة على بن أبى طالب الثانوية بمدينة بنى سويف بالمركزين الأول والثانى فى بطولة الملاكمة على مستوى الجمهورية " فى وزنى 64 و52 كيلو " كما حصلت المديرية على كأس الرئيس للتفوق الرياضى للمشاركة المتميزة فى المسابقات.

ومن جانبه أوضح ربيع محمود موجه عام التربية الرياضية بالمديرية أن الطلاب المشاركين مع فريقى كرة القدم والملاكمة بذلوا جهدا ملحوظا وقدموا أداء متميزا وتسلموا ميداليات الفوز وحصلوا على درجات التفوق الرياضى عقب انتهاء المسابقات الرياضية.



















