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"تعليم الإسكندرية" تكرم المدارس الفائزة فى مسابقة أوائل الطلبة

الإثنين، 23 أبريل 2018 05:29 م
"تعليم الإسكندرية" تكرم المدارس الفائزة فى مسابقة أوائل الطلبة جانب من التكريم


الإسكندرية جاكلين منير
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كرمت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الاثنين، المدارس الفائزة فى مسابقة أوائل الطلبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات على مستوى الإسكندرية، وذلك بحضور روحية أبو غالى مدير عام إدارة التعليم العام ومديرى عموم الإدارات التعليمية الفائزة فى مسابقة أوائل الطلبة وموجهى عموم المواد النظرية.

 وقد أقيمت المسابقة بين 78 مدرسة تنافست من خلال 74 حلقة تنافسية، وفاز بالمركز الأول فى مسابقة أوائل الطلبة المرحلة الابتدائية مدرسة هانى الحسينى إدارة شرق التعليمية، وفازت مدرسة محمد صلاح الصواف إدارة الجمرك لتعليمية بالمركز الثانى، وفازت بالمركز الأول فى مسابقة المرحلة الابتدائية لغات مدرسة الريادة لغات إدارة شرق التعليمية، فيما فازت بالمركز الثانى مدرسة سيدى جابر لغات إدارة شرق التعليمية.

أما المرحلة الإعدادية الرسمية فازت مدرسة عقبة بن نافع إدارة المنتزه التعليمية بالمركز الأول، ومدرسة بلال بن رباح إدارة العجمى التعليمية بالمركز الثانى. وفى المرحلة الإعدادية لغات فازت بالمركز الأول مدرسة القلب المقدس لغات إدارة شرق التعليمية. والمركز الثانى مدرسة زهران بنين إدارة شرق التعليمية.

 كما كرمت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم، الطالب أحمد شكرى الطالب بالصف الثالث الثانوى تخصص لحام بمدرسة السلام الثانوية الصناعية إدارة وسط التعليمية لفوزه فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية وحصوله على المركز الأول جمهورى للسنة الثانية على التوالى. وتم تكريم صفاء محمود زرير مديرة مدرسة الخنساء وإيمان مرجان أمينة مكتبة مدرسة الخنساء التى استضافت مسابقة أوائل الطلبة هذا العام وقد تخلل التكريم عرض تقديمى احصائى لتحليل نتائج المسابقة ودراسة مقارنة تحليلية بين نتائج المواد الدراسية المختلفة التى تنافس فيها الطلاب.

 


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