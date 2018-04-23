تطوير الموقف الإقليمى لسيارات الأجرة بالسويس







السويس- سيد نون

تابع اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس والمكتب الإستشارى والجهات المعنية بأعمال الطرق خطة تطوير وتوسعة طريق السويس القاهرة بدءا من طريق مصر إيران مرورا بميدان فكرى زاهر حتى النادى الإجتماعى بشارع الجلاء.

وفى بداية الإجتماع استعرض استشارى المشروع خطة التنفيذ المقترحة لإعادة تخطيط وتطوير الموقف الإقليمى والذى تبلغ مساحته 53 ألف متر مربع ويستوعب 433 سيارة أجرة ليشمل موقف النقل الخارجى والداخلى لخطوط الموشى والتوفيقية والنور والسلام 1و2 وزيادة سعته الاستيعابية لتصل إلى 900 سيارة.

وأكد المحافظ على أهمية استغلال المنطقة خارج الموقف الاقليمى لاقامة محلات تجارية وتخصيص اماكن داخل الموقف لعمل ساحات انتظار وتطوير الكافيتريات واستغلال المظلات الحالية فى خطة التطوير الجديدة لتقليل التكلفة، كما أكد على السيولة المرورية داخل الموقف وتحديد اتجاهات الدخول والخروج وتحديد خطوط السير لسيارات الأجرة.

استكمل الاستشارى عرض مقترح التطوير والذى يشمل استغلال الأراضى الفضاء على جانبى طريق مصر السويس حتى ميدان فكرى زاهر وعمل مخطط عام وساحات انتظار بما يتلائم مع طبيعىة المنطقة ومراعاة النظرة المستقبلية للتوسعات العمرانية القادمة.

وأشار المحافظ على ضرورة التنسيق بين كلا من رئيس حى فيصل وعتاقة واستشارى المشروع ومدير التجميل لوضع خطة تطوير قابلة للتنفيذ والاستغلال الامثل للاراضى جانبى الطريق.