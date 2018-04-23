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الأربعاء المقبل ..

تضامن الأقصر تنظم ندوة فى عيد تحرير سيناء عن "الدور الوطنى للمرأة المصرية"

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:32 م
تضامن الأقصر تنظم ندوة فى عيد تحرير سيناء عن "الدور الوطنى للمرأة المصرية" وزراة التضامن الاجتماعى


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر،أنه فى إطار احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء، وبهدف تعزيز الأنتماء والولاء الوطنى لدى الشباب، تقيم المديرية ندوة موسعة يوم الأربعاء المقبل،بعنوان الدور الوطنى للمرأة المصرية احتفالاً بهذه المناسبة .
 
وأوضح أحمد عبيد في بيان صحفي،أنه تم التنسيق مع جمعية المصرى للتنمية والتدريب والمجلس القومى للمرأة، لإقامة الندوة بحضور عدد من المحاضرين واساتذة التنمية والحماية الأجتماعية بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، ويأتي ذلك فى إطار دور مديرية التضامن الأجتماعى لتنمية ودعم دور المرأة فى كافة مجالات وتعزيز روح الأنتماء لدى أبناء المحافظة .
 
 
 

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