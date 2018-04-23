تحرير 9862 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

وفى نفس الإطار قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير 9862 مخالفة مرورية تنوعت ما بين 1052انتظار خاطئ و608 قيادة بدون رخصة و5 مخالفات سير عكس الاتجاه و574 سير بدون رخصة تيسير و18 سير بدون لوحات، كما تم سحب 341 دراجة نارية وحجز 214 مخالفات للدراجات النارية بالإضافة إلى 7100 مخالفات متنوعة كما رصدت حملة الرادار بضبط 146 حالة تجاوزت السرعة المسموح بها قانونيا.

يأتى هذا فى إطار الضرورة للتنسيق مع مديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .

