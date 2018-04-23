تحرير 9862 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 9862 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفيةالإثنين، 23 أبريل 2018 02:47 م
حملة مرورية - صورة أرشيفية
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قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة خلال الفترة من 14أبريل 2018 وحتى 20 أبريل 2018، والتى أسفرت عن تحرير 842 محضر إشغال طريق و1025 حالة ضبط و3183 إزالة فورية للإشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.
وفى نفس الإطار قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير 9862 مخالفة مرورية تنوعت ما بين 1052انتظار خاطئ و608 قيادة بدون رخصة و5 مخالفات سير عكس الاتجاه و574 سير بدون رخصة تيسير و18 سير بدون لوحات، كما تم سحب 341 دراجة نارية وحجز 214 مخالفات للدراجات النارية بالإضافة إلى 7100 مخالفات متنوعة كما رصدت حملة الرادار بضبط 146 حالة تجاوزت السرعة المسموح بها قانونيا.
يأتى هذا فى إطار الضرورة للتنسيق مع مديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .
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