تحرير 30 محضر ضد المخابز المخالفه بكفر شكر







القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لمراقبة مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية على المخابز بهدف تحسين جودة الخبز حفاظا على صحة المواطنين.

أوضح محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن الحملة أسفرت عن تحرير 30 محضر صحة بعددا من المخابز بقرى الوحدة المحلية المنشاة الصغرى ،والشقر ،وأسنيت ،وكفر عامر رضوان ،والمدينة.

أيضا مشيرا أن المخالفات شملت 30 محضرا عدم وجود شهادات صحية وسوء حالة النظافة للمعدات والعمال داخل تلك المخابز.