تحرير 30 محضر ضد المخابز المخالفه بكفر شكر

تحرير 30 محضر ضد المخابز المخالفه بكفر شكرالإثنين، 23 أبريل 2018 02:55 م
حمله تموينية - أرشيفية
إضافة تعليق
شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لمراقبة مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية على المخابز بهدف تحسين جودة الخبز حفاظا على صحة المواطنين.
أوضح محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن الحملة أسفرت عن تحرير 30 محضر صحة بعددا من المخابز بقرى الوحدة المحلية المنشاة الصغرى ،والشقر ،وأسنيت ،وكفر عامر رضوان ،والمدينة.
أيضا مشيرا أن المخالفات شملت 30 محضرا عدم وجود شهادات صحية وسوء حالة النظافة للمعدات والعمال داخل تلك المخابز.
إضافة تعليق
مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير
"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة