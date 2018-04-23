تحرير 1397 مخالفة مرورية وفحص 8 سيارات مجهولة بشوارع المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة من إدارة المرور، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، ورئاسة قيادات المديرية، لتأكيد انضباط الشارع، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المعاملة.

أسفرت الحملة، عن ضبط 1397 مخالفه متنوعة، شملت حالة ضبط عكس الاتجاه، 146 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 89 سيارة بدون رخصه قيادة، 72 سيارة بدون رخصه تسيير، 3 سيارة بدون لوحات، 54 حالة ضبط توك توك وتسليمه، 12دراجة نارية بدون لوحات، 1010 مخالفة على نموذج 125 مرور .

وفى مجال فحص السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، قامت المديرية بحملة مكبره أسفرت عن فحص 8 سيارة متروكة حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها، وتبين سلبيتها تم الكشف عن السيارات، وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها وجارى استدعاء مالكي السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة .

وفى مجال ضبط سائقي السيارات تحت تأثير مخدر بقسم شبين الكوم ومركز قويسنا، قامت إدارة المرور بحملة مكبره بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية وتم الحصول على عينات عشوائية من بعض سائقي السيارات وعددهم 30 سائقا، وتبين وجود حاله إيجابية لكل " ع ا ز" سائق ومقيم مركز منيا القمح شرقية، و " ع م ع " سائق ومقيم غربية، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة .